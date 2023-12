Zschopauer Weihnachtsmärchen: Ein Abschluss mit Kultpotenzial

Gut möglich, dass sich einige Leute in der Motorradstadt nun mit „Bodo, Bodo“ begrüßen. Wahrscheinlich kommt gleich noch ein „Mäh“ hinterher - in Anlehnung an einen Running Gag des Weihnachtsmärchens.

Zum letzten Mal wird das Zschopauer Weihnachtsmärchen in der Aula der Martin-Andersen-Nexö-Schule aufgeführt. Doch von Abschiedsschmerz ist vor dem Umzug in den noch im Bau befindlichen Bürgersaal, in dem es 2025 weitergehen soll, nichts zu spüren. „Dafür ist der Stress viel zu groß", sagt Leiterin Rosmarie Huszar vom Cityballett, die...