50 Jahre "Der Exorzist" - Horrorschocker nach Heiligabend: Ohnmachtsanfälle im Kino

Die Leinwandgeschichte einer von einem Dämon besessenen Zwölfjährigen sorgte Ende 1973 für heftige Diskussionen."Der Exorzist" war vor 50 Jahren der erste Gruselstreifen, der in der Kategorie "Bester Film" für den Oscar nominiert war. Am 26. Dezember 1973 kam er erstmals in die US-Kinos.

Und das direkt nach Weihnachten: Von einer Teufelsaustreibung handelte der Film "Der Exorzist" von Regisseur William Friedkin, basierend auf dem gleichnamigen Roman von William Peter Blatty, der auch das Drehbuch verfasste. Der Stoff fußt auf einer Begebenheit von 1949, als ein 14-Jähriger durch den Exorzisten William S. Bowdern vom Teufel...