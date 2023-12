Abstimmung beendet: Das sind Ihre Alben des Jahres 2023

✖ Schon gehört? Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.

Lineups. Für weniger Fleischkonsum. Oder dafür, dass Männer Frauen nicht ungefragt anfassen. Klassische Liebeslieder findet man erfreulicherweise nicht auf "Perlen" - wie auch schon auf dem Vorgänger "Martini Sprite" nicht. Dafür persönliche, poetische, politische Songs. Mal Hyper-Pop, mal Rap, mal New Wave und treibende Drums. Denn ihr Kampf ist eine Party. Und hoffentlich erfolgreich! (juls)

Platz 2: Depeche Mode mit "Memento Mori" Neue Alben von Depeche Mode sind immer Großereignisse, weil diese Überband nie unter ein gewisses Niveau abfällt - und das liegt nun mal deutlich oberhalb der allermeisten anderen, oft auch vermeintlich gewichtigeren Gruppen. Die Briten müssen sich daher nur an sich selbst messen lassen, und da schneidet "Memento Mori", das erste Album nach dem Tod von Andrew Fletcher, sehr ordentlich ab. Die in weiten Teilen ordentlich düstere Platte holt alte Fans besser ab als der Blues-Ausrutscher "Delta Machine" von 2013 oder sein etwas blasser Nachfolger "Spirit" aus dem Jahr 2017. Und Tracks wie "Caroline‘s Monkey" oder "Ghosts Again" haben Klassikerpotenzial. (tim)

Platz 3: The Rolling Stones mit "Hackney Diamonds" Mit "Hackney Diamonds" schafften die Ganz-Alt-Rocker der Rolling Stones das große Kunststück: Passend zu Weihnachten steuerte die Platte auf die Position des britischen Nummer-Eins-Albums zu - und zwar noch mal und inmitten des üblichen Lichtfestgebimmels. Immerhin hatte das Alterswerk die Chartspitze bereits zum Erscheinen schon einmal geknackt. Die Legende zieht auf dem Album allerdings auch alle Register ihrer langen Karriere und zockt vom Proto-Blues bis zum arg chartigen Wohlfühl-Radio-Sound alles durch, was sie groß und berühmt gemacht hat. Obwohl: So smooth ist die Platte dann gar nicht, sondern hat durchaus crispen Biss und teils schön raue Kanten. (dpa/tim) So haben die Leserinnen und Leser in der Kategorie Pop abgestimmt Kategorie Hiphop & Co

Platz 1: Casper mit "Nur Liebe, immer" Weg von den großen Konzepten und hin zum kleinen, einfachen Track: Die Reduktion tut Casper auf seinem neuen Album ausgesprochen gut. "Nur Liebe, immer" ist knapp zwei Jahre nach dem Großwerk "Alles war schön und nichts tat weh" ausdrücklich kein Epos, sondern eine fein simple, mitunter sogar fast skizzenhafte Betrachtung des Menschen Benjamin Griffey zu seinem alter Rapper-Ego. Das hat trotz aller Spontanität, die das Album über weite Stecken trägt, auf Dauer eine Menge Gewicht und dringt tief in den Hörer, nimmt ihn nochmal mit auf die Reise, die 2010 mit "XOXO" als lebensverändernde Erfahrung auf beiden Seiten, Künstler wie auch Fan, begann. Wundervoll! (tim)

Platz 2: Trettmann mit "Insomnia" Wenn es hinter den Kulissen wohl heftig gekracht und gerumpelt hat, sodass "Insomnia" leider das Ende der Zusammenarbeit mit dem Produzenten-Team Kitschkrieg bedeutet: Das dritte Trettmann-Album ist mehr als ein würdiger Abschluss der Trilogie seit dem wuchtigen Goldwerk "DIY" von 2017. Der Dancehall-König aus Chemnitz verarbeitet auf der Platte auf schonungslose Weise das schmerzhafte Ende seiner Lebensbeziehung und schafft dabei das große Kunststück, trotz seiner immensen Offenheit kein bisschen larmoyant rüberzukommen. Die Beats sind auf ein atemberaubendes Minimum reduziert, und die Feature-Liste von Herbert Grönemeyer bis Paula Hartmann ist episch! (tim)

Platz 3: Deichkind mit "Neues vom Dauerzustand" Schon allein wegen des Songs "Kids in meinem Alter" ist das hier eines der Alben des Jahres. Aber eigentlich ist jeder Song ein Hit. Und: Bei kaum einer anderen Platte musste man 2023 so viel lachen, was einem dann doch oft im Halse stecken blieb. Denn zu oft fühlt man sich selbst ertappt, wenn Deichkind die Widersprüche und Lebenslügen des Daseins hierzulande berappen. Auf ihrem inzwischen achten Studioalbum "Neues vom Dauerzustand" ist die Party nicht mehr so ausgelassen, hier sinnieren sie über Reichtum, Wutbürger und das Älterwerden. Und sie haben es geschafft, die Ohrwurm-Songzeile des Jahres anzuliefern: "Auch im Bentley wird geweint"! (juls) So haben die Leserinnen und Leser in der Kategorie Hiphop & Co abgestimmt Kategorie Indie, Rock & Co

Platz 1: Tränen mit "Haare eines Hundes" Auch das zweite Soloprojekt eines Kraftklub-Musikers erweist sich als Volltreffer: Gitarrist Steffen Israel hat zusammen mit seiner Freundin, der Sängerin Gwen Dolyn, mit "Haare eines Hundes"eines der überraschendsten Debüts des Jahres geliefert. Das schön schräge Herzstück ist ein 80er-New-Wave-Post-Punk-Pop-Gebräu erster Güte, musikalisch mitreißend und inhaltlich intensiv. Bildstark wird hier das eigene Gefühl, der Körper politisch, ohrfräsend wird Feminismus unverkrampft vertanzt. Und nebenbei wird mit "Duell der Letzten" von Chaos Z aka Fliehende Stürme ein dunkler Deutschpunk-Schrammler zur neu ohrwurmigen Indie-Dancefloor-Hymne. Groß! (kries)

Platz 2: Feine Sahne Fischfilet mit "Alles Glänzt" Er wolle "nicht mehr nur Parolen grölen", sagte Sänger Jan "Monchi" Gorkow über das sechste Album von Feine Sahne Fischfilet. Das mag nicht nur am Alter liegen: Die Band hat eine turbulente, kritische Zeit hinter sich und war in gewisser Weise auch zur Reflexion gezwungen.

In Folge gibt es auf "Alles Glänzt" mehr Reife und weniger Party-Alarm - eine Neujustierung, die den Küsten-Punkrockern gut steht. Die Platte hat zwar auch einige Festivalkeulen dabei, doch mit dem balladesk eingebremsten "Tage zusammen", dem Trauersong "Irgendwann" oder der Seenotrettungs-Hymne "Wenn wir uns sehen" herrscht auf dem Werk doch ein eher besinnlicher Grundton. (tim)

Platz 3: AnnenMayKantereit mit "Es ist Abend ..." Eine der Sonnenplatten des Jahres kommt von den WG-Lieblingen aus Köln: Nach dem eher tristen Vorgänger "12", mit dem Annen May Kantereit 2020 ihr Corona-Down verarbeitet hatten, spürt "Es ist Abend und wir sitzen bei mir" wieder den Sommervibes des Landes nach. Zeitgemäße Besinnlichkeit bis an den Rand zur Wut gibt es mit Songs wie "Das Gefühl" zwar auch, doch der Tenor der Scheibe verbreitet wieder jene Festival-Leichtigkeit, mit der die Kölner zu den Indie-Stars wurden, die sie heute unumstritten sind: Man lässt sich bei aller Betroffenheit eben nicht den Spätsommerregen vermiesen. Wellfeeling für die erste Welt, die sich an der eigenen Empathie zu wärmen versteht. (tim) So haben die Leserinnen und Leser in der Kategorie Indie, Rock & Co abgestimmt Kategorie Metal, Core & Co

Platz 1: Loikaemie mit "Menschen" Eine Institution ist zurück: Kurz vor dem 30. Bandgeburtstag und 16 Jahre nach dem letzten Album zeigen Loikaemie mit "Menschen", wie Punkrock heute klingen muss: rotzig und melodisch, kompromisslos und reflektiert, politisch und gut gelaunt, weder verbogen noch versteift. Rumpel-Oi! war einmal - und trotzdem hört man den Spirit einer längst zum Kult gewordenen Band raus. Die Vogtländer, die mittlerweile von Leipzig aus wirken, springen in Riesenschritten mit der Zeit, ohne nach den Charts zu greifen und doch dort zu landen. "Menschen" geht zwölf Songs lang direkt ins Herz, Ohr und Bein - eine Platte, die 2023 ihr Genre definiert und alle anderen hinter sich sortiert. (kries)

Platz 2: Metallica mit "72 Seasons" Der Schuster ist bei seinen Leisten geblieben, hat aber handwerklich formidabel abgeliefert: Metallica ist nach den experimentellen "Kapriolen" der Nuller und 90er längst wieder stabil auf Kurs und liefern seit "Death Magnetic" 2008 seriöse Retro-Raserei von hohem Brennwert. Die allermeisten Menschen werden zwar nach wie vor bei "Ride The Lightning" und "Master Of Puppets" hängen bleiben, doch weil die Fab Four des Metal seither immer sieben, acht Jahre ins Land gehen lassen, fährt der alte Wein im neuen Schlauch doch immer mal frisch und munter ein. Pluspunkt ist zudem das coole Konzept des Albums, das Heranwachsen eines Menschen zu thematisieren - geile Platte! (tim)