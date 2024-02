Bevor Sie Karten für AC/DC in Dresden kaufen: Spielt die Band zur elften Sachsen-Show etwa wieder dieselben Songs?

Zehn Konzerte gab die legendäre Rockband seit dem Mauerfall in Leipzig, Riesa und Dresden - und jedes Mal war die Setlist ähnlich. Dabei haben die Australier doch reichlich Abwechslung zu bieten! Zeit also, ein paar unerhörte Hits einzubauen!

AC/DC werden auf ihrer "POWER UP"-Tour am 16. Juni auf dem Open-Air-Gelände Rinne in Dresden auftreten, der Kartenvorverkauf startet am Freitag, dem 16. Februar um 11 Uhr. Es wird das elfte Konzert der Band im Freistaat sein. Karten gibt es in allen "Freie Presse"-Shops in Ihrer Nähe!