So teuer ist AC/DC: Zusatzkonzert in Dresden, erste Show in wenigen Stunden fast ausverkauft!

Zwischen 153 und 183 Euro kosten die Karten für die australischen Rockgiganten. Wie haben sich die Preise in den letzten Jahren entwickelt?

Kurz nach dem Verkaufsstart für das AC/DC-Konzerts am 16. Juni in der "Rinne" Dresden waren die Tickets am Freitag auch schon wieder weg. Am frühen Nachmittag gab es nur noch Restbestände.