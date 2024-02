AC/DC kommen nach Dresden - Vorverkauf startet in wenigen Tagen

Die Kultband kommt innerhalb ihrer "Power Up"-Tour an die Elbe

Dresden. AC/DC, eine der bekanntesten Rockbands der Musikgeschichte, kommt dieses Jahr nach Dresden. Die Australier werden auf ihrer "POWER UP"-Tour am 16. Juni auf dem Open-Air-Gelände Rinne auftreten. Das Konzert ist Teil einer Serie von 21 Auftritten, die die Band im kommenden Sommer in 10 europäische Ländern führt.

Der Vorverkauf startet am 16. Februar, 11 Uhr. Tickets sind über offizielle Vertriebskanäle verfügbar, einschließlich der Online-Plattformen www.eventim.de und www.sz-ticketservice.de.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1973 hat die Band über 200 Millionen Alben weltweit verkauft und wurde sowohl in die Rock and Roll Hall of Fame als auch in die Music Victoria Awards Hall of Fame aufgenommen. "Back In Black" gilt als eines der meistverkauften Alben aller Zeiten.

Die bevorstehende Tour markiert AC/DCs Rückkehr auf die europäischen Bühnen nach einer achtjährigen Pause. (fp)