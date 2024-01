Alles kaputt?

Karsten Kriesel über den Wandel von Protestsongs

Hat Pegida den Punk schlauer gemacht? Mit einfachen Analogien und schmissigen Slogans ist es so eine Sache. Aber mit Blick auf das politische Protestlied scheint eine Entwicklung im Gange, an der all die erschreckenden neurechten Brachialparolen zwischen Kommentarspalte, Fackelzug und Plenarsaal durchaus Anteil haben dürften. Denn wo sich Sprache verschiebt, verschiebt sich auch Gesang, verschiebt sich die Art, wie Anliegen thematisiert werden.

Der klassischen Protestsong wedelte mit Fahnen, schoss mit Appellen und war erfüllt vom Drängen nach Weltverbesserung. Später brachte Punk Zerstörungswut ins Spiel - da musste nicht immer neu aufgebaut werden, oft reichte ein befreiendes "Alles muss kaputt sein", wie Pascow es formulierte: "Wir glauben an gar nichts und sind nur hier wegen der Gewalt".

2010 war das schon langsam doppelbödig gemeint. Beim Durchhören alter Platten von Slime, Toxoplasma & Co finden sich reichlich Umsturz- und Gewaltfantasien gegen "die da oben", werden "die Medien" gern als verlogen oder gesteuert gescholten oder verschwörerisch orakelt, dass "die Wahrheit" ja doch ans Licht komme. Sampler hießen "Schlachtrufe" oder "Kampflieder". Nichts gegen eine schöne Revolutionsutopie oder kathartische Wut in drei Akkorden: Viele der alten Parolen gehören längst in die unterste Schublade des Musik-Giftschranks.

Doch dann kam Pegida, kam eine sich immer weiter radikalisierende AfD samt "Querdenkern" und "Reichsbürgern" - und bald waren die alten Sprüche wieder da, dem linken Spontiwille entzogen, auf rechts gedreht und lauter denn je. Seitdem kann Punk so wütend sein, wie er will - von lügender Presse und Jagd auf Politiker mag er kaum noch singen. Dazu kommt: Politische Haltung und weltverbessernden Protest findet man heute längst nicht nur im Punk, und Punk längst nicht nur bei Punks. Da weitet sich schon mal der Horizont und wird das Feindbild feiner attackiert. In dem Maße, in dem die sich ominöse Grenze des Sagbaren nach rechts verschiebt und Gewaltfantasien zum guten Wutbürgerton gehören, entdeckt der Punk die Reflexion.

Seit die Debattenkultur zu einem trotzigen Kleinkind ohne Grundgesetz und Geschichtsbuch geworden ist, nimmt der alte Protestsong öfter einen anderen Weg, bekommt eine schale Färbung. Klar, eingängige Refrains funktionieren immer noch wie Demo-Transparente - nur ist "Die Regierung an die Wand" eben keine Pointe. Und Politikerpuppen, die von Traktoren aus an Galgen hängen, auch nicht.