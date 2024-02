Punkrock-Band WIZO im Felsenkeller Leipzig: Pogo mit Rosa Luxemburg

WIZO ist seit über 35 Jahren einer DER deutschen Punkrock-Grundlagen-Bands der Generationen X, Y und Z, ihre Mischung aus Spaß und Politik gilt als prägend. Entsprechend bunt gestaltet sich der Pogo im ausverkauften Felsenkeller am Freitag in Leipzig.

"… spielt in der Stadt, kommt, wir gehen alle hin!" WIZO kann man hier gut einsetzen, denn die meisten Konzerte der aktuellen, ausschweifenden Tour mit fast 40 Terminen im gesamten deutschsprachigen Raum sind ausverkauft, so auch am Freitag im rammelvollen Leipziger Felsenkeller. Gefühlt ist jeder da, der in den vergangenen 35 Jahren auch nur...