Andrea Bocelli in Leipzig begeistert - mit Einschränkungen

Der italienische Startenor gastierte am Dienstagabend im Rahmen seiner "The World's Most Beloved Tenor"-Tournee in der Arena vor 6500 Fans. Wer genau hinhörte, musste staunen.

65 Jahre ist Andrea Bocelli inzwischen alt, macht aber trotz Rentenalters fraglos immer noch eine bella figura - und bietet dem Publikum einmal mehr ein Programm, das nach dem simplen Erfolgsrezept "Klotzen, nicht kleckern" funktioniert. Fängt am Dienstagabend in Leipzig schon damit an, dass der Maestro über 150 Musiker im Schlepptau hat. Neben...