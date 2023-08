Bluegrass lebt: The Dead South rockt ausverkaufte Leipziger Parkbühne

Obwohl sie aussehen wie von vorgestern, begeistern die Kanadier mit der Country-Revival-Mission Fans jeden Alters weltweit. Am Sonntag verschmolzen sie im Clara-Zetkin-Park spielend traditionelle mit modernen Konzert-Vibes.

Wenn die Showlichter zucken und tausende, vielfach auch junge Fans lautstark ihren Stars zujubeln, sieht man dazu auf der Bühne selten Quäkerhut, Banjo und Cowboystiefel. Steigen jedoch The Dead South aus dem Tourbus, erfreut man sich an genau dieser Kombination. Die Kanadier füllen auf ihrer aktuellen Tour wieder die großen Auditorien, so...