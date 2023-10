Ballettpremiere in Zwickau: Viel Zirkus und einige Fragen

Tänzer fallen von der Bühne, die Damen bewegen sich fast nackt und das Publikum spendet sehr, sehr viel Applaus: In Zwickau hatte Freitagabend der Tanzabend "Schumann!" Premiere.

So zackig dieser Mann auch auftritt, der Schalk im Nacken scheint ihn selten zu verlassen. Sergei Vanaev, Ballettchef am Theater Plauen-Zwickau, hat auch in sein neues Stück kuriose Choreografieelemente gestreut. Da lassen sich Tänzer am Bühnenrand in den Orchestergraben fallen, sodass das überraschte Publikum mit "Ohs" und Lachern reagiert....