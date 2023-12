Band Weimar im Konzert: Brüder, zur Sonne mit Amstaff?

Das erste von zwei ausverkauften Konzerten der umstrittenen Rocker in Limbach-Oberfrohna war weit davon entfernt, skandalös zu sein. Trotzdem muss man mit einigem Beigeschmack klarkommen

In der Pause, zum letzten Vorglühen auf Weimar, drückt die Umbau-Konserve die linksalternativen Emocorer Emil Bulls in den Saal: "All in Tune with the Universe", ganz mit sich im Reinen. So gaben sich die Deutschrocker aus Weimar dann am Freitagabend auch in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna. Alles an den maskierten Musikern wirkte smart und...