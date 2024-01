Chemnitz: Liebeserklärung von Comedian Johannes Schröder an den Lehrerjob

Sein Programm "Instagrammatik" teilt aber auch gegen das Schulsystem aus - und das nicht zu knapp.

Hefte raus, Klassenarbeit! Es ist wie ein Rückfall ins letzte Jahrhundert, wenn Herr Schröder sein Cord-Sakko in den Farben "fifty shades of brown" an den Kartenständer hängt und mit seinem Polylux-Wagen genüsslich über die Bühne rollt. Ein Sinnbild, warum der aktuelle Tour-Titel ganz digital "Instagrammatik" heißen muss. In der Schule...