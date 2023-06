"Das alte Leid": Rammstein, Groupies und die morsche Säule des Rock

Mitten in den Shitstorm um Rammstein-Sänger Till Lindemann postete Alena Makeeva am Dienstag auf ihrem Instagram-Account Szenen aus "The Dirt": Die Netflix-Verfilmung der gleichnamigen Biografie von Mötley Crüe feiert den "Sex, Drugs & Rock‘n‘Roll"-Lebensstil mit allen Klischees am unterhaltsamen Anschlag. In einer Eingangsszene berichtet Sänger...