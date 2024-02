Das Werk der Woche: "Der Pestdoktor" in Frankenberg

Mit dem "Werk der Woche" stellt die "Freie Presse" Kunst im öffentlichen Raum vor. Heute: Die Bronzeplastik "Der Pestdoktor" von Eva Backofen in Frankenberg (2018).

Gestatten: Ich bin der Pestdoktor. Ich stehe in Frankenberg am Rande des Friedensparks auf einem Sockel, bin nur knapp 30 Zentimeter groß. Mein Umhang, der bis über den Kopf reicht, Hut und die Schnabelmaske vorm Gesicht sollen mich vor dem Pesthauch schützen. In diesen Masken waren im Mittelalter Kräuterbeutel oder Schwämme mit Duftstoffen...