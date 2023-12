Das Werk der Woche: Die Weihnachtspyramide in Schwarzenberg von Friedrich Emil Krauß

Mit dem "Werk der Woche" stellt die "Freie Presse" Kunst im öffentlichen Raum vor.

Kunst im öffentlichen Raum. Sie ist eine der schönsten und größten Ortspyramiden im Erzgebirge: die Pyramide vor dem Unteren Tor in Schwarzenberg. Mit über fünf metallenen Etagen mit realistisch geschnitzten Figuren - ganz unten die Weihnachtskrippe, darüber die Heiligen Drei Könige, dann Hirten mit Schafen, darüber Bergleute in Festtracht und ganz oben Engel, die den Klang der vier Glocken, die ersten Töne des Liedes "Stille Nacht, heilige Nacht", aushalten müssen - erreicht das Schmuckstück eine Höhe von mehr als sieben Metern. Über allen Figuren dreht sich ein Rad von 3,3 Metern Durchmesser mit 20 von Sternen durchbrochenen Flügeln - dem Sternenhimmel gleich, der noch dazu keine Schneelast zu fürchten braucht.

Die Pyramide wurde Anfang der 1930er-Jahre von dem Schwarzenberger Industriellen Friedrich Emil Krauß entworfen. Flügelrad, Antrieb und Beleuchtung baute 1933/34 die Belegschaft seiner Krauß-Werke, die ursprünglichen Figuren schnitzten Paul Lang und Paul Winkler. 1934 wurde die Pyramide erstmals öffentlich gezeigt, wechselte danach bis 1940 mehrmals den Standort in Schwarzenberg, war aber auch einmal in Dresden zu sehen. Ende der 1930er-Jahre wurden vorübergehend zwei der Drei Könige dem Geist der Nazizeit entsprechend durch sogenannte Deutsche Reiter ersetzt. Ab 1940 wurde die Pyramide zum Schutz vor Kriegseinwirkungen eingelagert.

So sehr die Pyramide Licht in der dunklen Jahreszeit spendet - ganz den Intentionen ihres Erfinders entsprechend, sollte sich "ihr Lichterglanz im Schnee und Eis der Landschaft" spiegeln, "Tausenden zur Freude" - so sehr wirft sie auch Schatten, denn ihre Geschichte ist eng mit der ihres Schöpfers verbunden. Friedrich Emil Krauß, geboren 1895 im Schwarzenberger Ortsteil Neuwelt, übernahm 1919 die Leitung der Metallwarenfabrik seines Vaters, die unter anderem mit einer Dampfwaschmaschine, einer verzinkten Badewanne und später mit weiteren Waschmaschinen und Wäscheschleudern bekannt wurde.

Friedrich Emil Krauß war erfindungsreich, galt als sozialer Unternehmer, schrieb selbst Geschichten und Lieder, teils in Mundart, war kulturell und künstlerisch interessiert. Unter anderem war er Mitglied des Deutschen Werkbundes - ein Vorläufer des Bauhauses - und der Chemnitzer Kunsthütte. Und er förderte die ursprüngliche erzgebirgische Volkskunst durch Ankäufe und, vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus, mit großen, sehr gut besuchten Ausstellungen in Schwarzenberg. Das konnte Krauß nicht zuletzt deshalb, weil er sich eng mit den Nazis einließ. Er war seit 1933 Mitglied der NSDAP, wurde deren Kreiskulturwart, wurde ebenfalls Vorsitzender des von Gauleiter Martin Mutschmann initiierten "Heimatwerks Sachsen - Verein zur Förderung des sächsischen Volkstums". Die Krauß-Werke beschäftigten Zwangsarbeiter und produzierten für die Rüstungsindustrie. Die Glorifizierung sächsischen und erzgebirgischen Volkstums passte zudem hervorragend in die Naziideologie.

Über die Haltung und das Wirken Friedrich Emil Krauß' in dieser Zeit gab es später die unterschiedlichsten "Interpretationen" - von der Verhaftung im August 1945, Enteignung und der Verurteilung als Kriegsverbrecher in den berüchtigten Waldheimer Prozessen 1950 in der DDR (die 1992 wegen verfahrensrechtlicher Fehler für nichtig erklärt wurden) bis zur völligen Absolution, die er sich in Erinnerungen und Briefen auch selbst erteilte. 1954 wurde er in die Bundesrepublik entlassen, wo er ein Konstruktionsbüro gründete und bis 1973 bei Buderus als Berater arbeitete. Krauß starb 1977 in Stuttgart.

An seiner Ehrenrettung haben sich später viele abgearbeitet - nicht zuletzt Hans Brockhage, ein anderer berühmter Schwarzenberger Künstler, der, wiewohl kritischer Geist in der DDR, dennoch auch in deren Machtstrukturen verwickelt war. Er brachte die Gründung des Kunstwettbewerbs Art Figura mit Friedrich Emil Krauß in Verbindung, wogegen es heftige Proteste gab. An einer realistischen Darstellung Krauß' Lebens war vor allem der Schwarzenberger Autorin Lenore Lobeck gelegen, die 2015 für einen ausführlichen Beitrag der Zeitschrift des "Forschungsverbundes SED-Staat" zahlreiche Fakten gründlich recherchierte und sie in den Kontext der Zeit stellte. Oft aber wurde bei der Bewertung des Industriellen zwischen sozial engagiertem Förderer der Volkskunst und gut funktionierendem Rädchen in der NS-Maschinerie Friedrich Emil Krauß nach 1990 mehr Opportunismus zugestanden als später den Menschen in der DDR.

Es bleibt die Frage, ob teilweise durchaus sozial und kulturell engagierte Unternehmer - wie Krauß vor 1933 wohl einer war - die sich den Nazis zur Verfügung stellten, tatsächlich so etwas wie menschliche Handlungsspielräume öffnen konnten oder ob sie nicht sogar verwerflicher handelten, weil sie das Nazi-System zusätzlich legimitierten. Schließlich aber traf wohl auch auf den Schwarzenberger Krauß zu, was Alexander und Margarete Mitscherlich 1967 in "Die Unfähigkeit zu trauern" schrieben: "Zwar hatten alle Schichten, und vornehmlich die führenden, die Industriellen, die Richter, die Universitätslehrer, entschiedene und begeisterte Unterstützung gewährt, mit dem Scheitern sahen sie sich jedoch wie selbstverständlich von der persönlichen Verantwortung entbunden." Ein Wort der Entschuldigung, des Mitgefühls mit den Millionen Opfern der nationalsozialistischen Politik in der ganzen Welt war von Friedrich Emil Krauß jedenfalls nicht zu finden.

So erinnert die Schwarzenberger Pyramide auch an das Leben in der Nazidiktatur, an dunkle Zeiten, aus denen ihr Licht vielleicht in eine hellere, menschlichere Zukunft leuchtet. Inzwischen dreht sich ihr Sternenhimmel über neuen Figuren, 1997/98 originalgetreu vom Bildhauer Peter Paul Brockhage geschaffen. Die ursprünglichen Figuren befinden sich im Museum im Schloss Schwarzenberg.