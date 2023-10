Das Werk der Woche: Zeichen an der Wand

Heute: Das Relief "Proletarier aller Länder, vereinigt euch" von Volker Beier und Heinz Schumann in Chemnitz (1971).

Es ist einer der berühmtesten Sätze der Weltgeschichte, jener letzte Satz im "Manifest der Kommunistischen Partei", das Karl Marx und Friedrich Engels 1848 veröffentlichten: "Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!" In Chemnitz steht der Aufruf seit 1971 haushoch in vier Sprachen - Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch - an der Wand...