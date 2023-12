Der Familienrichter und sein Roman "Picchu": Wenn Eltern sich hassen

Julia träumt von einem Urlaub mit Mama und Papa in Machu Picchu. Doch die Eltern sind getrennt - und Julia gerät in den Mittelpunkt ihres Streits.

Die Bildungsforschung geht davon aus, dass es in Deutschland etwa 180.000 Trennungskinder gibt - im Jahr. In jeder fünften Familie wächst ein Kind nur mit einem Elternteil auf. Dysfunktionale Familienverhältnisse in den verschiedensten Ausformungen sind kein neues Thema in Literatur und Film. Man erinnere sich an den Klassiker "Kramer vs....