Der Party-Sponti: Torsun Burkhardt, Elektropunk-Pionier und Egotronic-Gründer ist tot

Mit dem Musiker verliert die deutsche Musikwelt einen exzessiven Kämpfer für die Vereinigung von Haltung und Hedonismus.

"Wir haben euch was mitgebracht: Bass, Bass, Bass!" Schon in dieser Umdichtung des alten Antifa-Spontirufs zur Liedzeile in ihrem größten Hit komprimiert sich das Selbstverständnis Torsun Burkhardts und seiner Band Egotronic ebenso wie im dazugehörigen Songtitel: "Raven gegen Deutschland".