Der Schriftsteller und seine Krankheit: Jan Kuhlbrodts langsames Verschwinden

"Krüppelpassion" ist der Titel des neuen Buches des in Karl-Marx-Stadt geborenen und an MS erkrankten Autors, der jetzt in Leipzig lebt. Es wird vermutlich sein letztes Buch sein.

"Wie meine Mutter, so werde ich auch einmal liegen." Jan Kuhlbrodt fällt mit der Tür ins Haus. Krankheit und Tod seiner Mutter leiten sein Buch ein. Der Autor berichtet vom letzten Besuch bei ihr am Krankenbett, schildert, wie sie in sich zurückgezogen, ihre Außenwelt nicht mehr wahrnehmend daliegt. Wie sie das Bett nicht mehr verließ, so wie...