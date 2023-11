Die Donots in Leipzig: Wirklich eine der besten Livebands des Landes?

In fast dreißig Bühnenjahren und weit über tausend Konzerten haben sich die Punkrocker den Ruf eines Party-Abrisskommandos erspielt. Shows in Leipzig haben daran einen wichtigen Anteil, wie sie gern betonen - und am Mittwoch im Haus Auensee erneut schweißtreibend bewiesen.

Extra einfordern müssen sie den Jubel nicht, doch sie baden sichtlich gern darin: Bei den Donots gehen am Mittwoch im Haus Auensee ehrliche Rührung und doch auch Selbstgewissheit Hand und Hand: Leipzig- und Umgebung-Konzerte der Ibbenbürener Punkrocker mit Popappeal sind seit jeher etwas Besonderes.