"Die weiße Iris": Wie sich das neue Asterix-Heft mit neuem Texter Fabcaro schlägt

Auch beim 40. Asterix-Band keimt vorm Aufblättern Hoffnung: Kann "Die weiße Iris" an die großen Zeiten der Serie anknüpfen? Oder ist das Heft wenigstens gut?

Dass Asterix immer noch die gewichtigste europäische Comic-Serie ist, erkennt man daran, dass man auch "Die weiße Iris" in Deutschland überall kaufen kann, sogar bei Lidl. Für das Genre ist das sensationell: Comicleser leben hierzulande in der Diaspora. In Buchhandlungen gibt es höchstens Mangas, für Spider-Man muss man mittlerweile zum...