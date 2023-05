Dokumentarfilm über Liedermacher Wenzel

Am heutigen Donnerstag kommt das Porträt "Wenzel - Glaubt nie, was ich singe" auf die Leinwand. Es gibt subtile und auch intime Einblicke in das Leben des Musikers, der sich nie verbogen hat.

Der Film beginnt ganz intim: Wenzel allein im Garten, wo er sich bei einem Wein ein im Studio neu aufgenommenes Lied anhört. Ein "großer Moment von Freiheit" sei das für ihn, sagt er. Etwa zwei Jahre lang hat der Filmemacher Lew Hohmann den vielfach preisgekrönten Liedermacher Hans-Eckhardt Wenzel, der sich seit Jahren nur noch Wenzel nennt, mit... Der Film beginnt ganz intim: Wenzel allein im Garten, wo er sich bei einem Wein ein im Studio neu aufgenommenes Lied anhört. Ein "großer Moment von Freiheit" sei das für ihn, sagt er. Etwa zwei Jahre lang hat der Filmemacher Lew Hohmann den vielfach preisgekrönten Liedermacher Hans-Eckhardt Wenzel, der sich seit Jahren nur noch Wenzel nennt, mit...