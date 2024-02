Dreharbeiten im Zoo Leipzig: ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ wird fortgesetzt

Eigentlich hatte schon Schluss sein sollen, doch die Einschaltquoten sind einfach zu gut: Deshalb wird „Tierärztin Dr. Mertens“ im Leipziger Zoo weiter zur besten ARD-Sendezeit praktizieren - und zwar nun wieder als Cheftierärztin.

Die Dreharbeiten zur neunten Staffel der bislang so erfolgreichen 20.15-Uhr-Serie in der ARD beginnen im Mai und werden sich bis zum Spätherbst hinziehen. Gedreht wird im Leipziger Zoo und an weiteren Orten in der Umgebung. Die 13 neuen Folgen sollen dann voraussichtlich 2025 im Ersten zu sehen sein. Das bestätigte die für die Serie...