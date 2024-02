Babyglück im Leipziger Zoo: Diese Jungtiere verzaubern jetzt die Besucher

Er hat riesige Augen und die wohl längsten Babybeine der Welt: Ein Anfang Januar im Leipziger Zoo geborener Giraffen-Jungbulle erkundet schon voller Neugierde die Savanne. Jetzt fehlt ihm nur noch ein Name - und er ist nicht der einzige neue Bewohner des Zoos.

Die Erstgeburt war für Rothschildgiraffen-Mama Tamika, die seit 2022 in Leipzig ist, kein Problem. Drei Stunden nach den ersten Wehen war das Baby am 4. Januar da. „Wir sind äußerst erfreut darüber, dass wir mit der nunmehr zweiten Giraffengeburt innerhalb eines Jahres an die alten Zuchterfolge anknüpfen können“, sagt Zoodirektor Jörg...