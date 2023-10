Etikette im Zuschauerraum: Warum nach Aufführungen einst Eier flogen und heutzutage der Buhruf zumutbar ist

Auspfeifen, Tomatenwerfen, Auszischen: Nicht immer ernten Schauspieler oder Musiker Applaus. Früher drückte das Publikum sein Missfallen auf sehr viele Arten aus. Wie sich das Verhalten des Publikums gewandelt hat - eine Betrachtung.

Verfaulte Tomaten soll es schon in Shakespeares Globe-Theater in London gehagelt haben. Während das Legende ist, bekamen Künstler und Redner in der Antike gammlige Dinge an den Kopf geworfen. Andere Arten, als Zuschauer Nichtgefallen vorzutragen, sind zivilisierter. Aber auch das Buhrufen, das im Sport übliche Pfeifen, Grölen, Lachen und...