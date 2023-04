Felix Kummer kommt zurück - mit einer Dokumentation in der ARD

Am 5. Mai soll mit "Bye, Bye Kummer" eine Dokumentation des Chemnitzer Musikers Felix Kummer über seine Solo-Karriere als Rapper erscheinen. Das kündigte der Künstler am Freitag auf seiner Instagram-Seite an. Außerdem soll ein Konzertmitschnitt seines letzten Konzerts in der Berliner OpenAir-Location Parkbühne Wuhlheide veröffentlicht werden, die...