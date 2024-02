Flimmern und Rauschen: 100 Jahre Glotze

Im Februar vor 100 Jahren stellte der Schotte John Logie Baird den ersten wirklich funktionierenden Fernsehapparat vor. Er brachte auch den mechanischen Fernseher "Televisor" auf den Markt.

Paul Julius Gottlieb Nipkow legte das Fundament. Der deutsche Ingenieur konstruierte 1883 so etwas wie den mechanischen Urfernseher, indem er am Heiligen Abend allein in seinem möblierten Zimmer in Berlin vor seiner Petroleumlampe ein elektronisches Teleskop erfand: Die spiralförmig gelochte "Nipkow-Scheibe" zerlegte Bilder durch Rotation in...