Vor 90 Jahren: Ein Radio für jeden "Volksgenossen"

Der Rundfunk war einer der wichtigsten Kanäle der nationalsozialistischen Propaganda. Im Spätsommer 1933 kam der Volksempfänger nach der Präsentation auf der 10. Großen Deutschen Funkausstellung in Berlin in die Geschäfte. Ab Kriegsbeginn 1939 gab es für den Frequenzwahlknopf einen Warnhinweis. Mediengeschichte. Das erste Modell des Röhrenempfängers war von Otto Griessing, Chefingenieur bei der Berliner Firma Dr. G. Seibt, im Auftrag von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels entwickelt worden. Die Modellbezeichnung VE 301 entstand aus der Abkürzung VE für Volksempfänger sowie der 301 als Erinnerung an den 30. Januar 1933, den Tag von Adolf Hitlers Machtübernahme. Die etwa 40 Zentimeter hohen Geräte hatten zunächst an der Vorderseite ein Emblem mit Adler, das später durch ein Hakenkreuz ersetzt wurde. Meist boten sie nur den Empfang von zwei Programmen, dem Deutschlandsender auf Lang- sowie einem Regionalsender auf Mittelwelle. Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

Goebbels persönlich führte am Eröffnungstag beim Rundgang über die Berliner Funkausstellung die neuesten Geräte vor. Bei der Durchsetzung der NS-Politik hielt er das noch neue Medium Rundfunk für unerlässlich. Auch Hitler besuchte die Messe. "Rundfunk in jedes deutsche Haus!", lautete seine Forderung. Jeder 5000. Ausstellungsbesucher erhielt als Präsent einen Volksempfänger; weitere wurden verlost. Von Anfang an zeigte sich das Jedermann-Gerät als Erfolgsmodell. Die gesamte Erstproduktion von 100.000 Radios war nach zwei Tagen ausverkauft. "Ganz Deutschland hört den Führer mit dem Volksempfänger", lautete der Werbeslogan. Die Zahl der Rundfunkteilnehmer konnte von vier Millionen im Jahr 1932 auf über zwölf Millionen bis Mitte 1939 gesteigert werden. Das Design für das schlichte Radio mit zentralem Lautsprecher sowie drei Drehknöpfen für Lautstärke, Frequenzbereichwahl und Sendereinstellung stammte von Walter Maria Kersting, Professor für Formgebung an den Kölner Werkschulen. Alle großen deutschen Radiohersteller wie Telefunken, Blaupunkt und Loewe wurden verpflichtet, den Volksempfänger nach einheitlichen Vorgaben zu bauen - natürlich ausschließlich die "arischen". Jüdischen Firmen waren Herstellung und Handel verboten. Der staatlich festgelegte Preis betrug 76 Reichsmark. Das sind nach heutiger Kaufkraft knapp 400 Euro. Es gab die Geräte in verschiedenen Varianten. Batteriebetrieben - in einigen ländlichen Gebieten gab es in den 30er-Jahren noch keinen Strom - wurden für den Volksempfänger 65 Reichsmark fällig. Radioapparate der gehobenen Klasse kosteten damals das Drei- bis Fünffache.

Braun nicht nur von außen: Das erste Volksempfänger-Modell, der VE 301, kam vor 90 Jahren auf den Rundfunkgerätemarkt. Die erste Charge von 100.000 Stück war nach zwei Tagen verkauft. Bild: Hihiman/CC

Bereits 1932 hatte die Regierung unter Franz von Papen (Zentrum) den Rundfunk verstaatlicht. Das erleichterte den Nazis nach der Machtübernahme dessen zügige Gleichschaltung. Aber der zunächst noch hohe Preis bremste die Verbreitung aus. Im Propagandaministerium war man sich dessen bewusst und drängte auf Abhilfe. Obwohl die Geräte öffentlich als Mittel zur Rundfunkteilnahme aller Deutschen propagiert wurden, konstatierte die Behörde in internen Stellungnahmen nüchtern: "Der Volksempfänger wird vor allem von kleinen Angestellten mit einem Monatseinkommen zwischen 200 und 300 Reichsmark gekauft; die große Masse der Wochenlohnempfänger erreichen wir nicht". Das lag auch an den relativ hohen monatlichen Rundfunkgebühren von zwei Reichsmark, die aber viel Geld in die Staatskasse spülten. Der Löwenanteil ging ans "Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda" und finanzierte die Goebbels-Behörde. Fünf Jahre nach dem VE 301 kam 1938 zum Preis von 35 Reichsmark (entspricht heute etwa 180 Euro) der "Deutsche Kleinempfänger" (DKE 38) auf den Markt. Dem simplen, quadratischen Röhrenzwerg im Bakelitgehäuse verpasste der Volksmund bald den Spitznamen "Goebbelsschnauze". Der Höchststand der Haushalte mit Radioempfang lag 1943 bei etwa 16 Millionen. Anfangs dominierte Propaganda die Programme: "Wenn der Führer spricht, ist das wie Gottesdienst!", ließ Goebbels verlauten. Das Volk müsse an jedem Ereignis von Belang teilnehmen, damit "niemand mehr ausbrechen kann". Dafür sollten die Programmmacher nach detaillierten Befehlen aus der Berliner Zentrale sorgen. Goebbels forderte "Journalisten mit Kampfeseifer, SA-Männer des Geistes". Bereits im März 1933 hatte er in einer Rede im Berliner Funkhaus betont: "Der Rundfunk gehört uns! Niemandem sonst." Aber bald stellten selbst die neuen Machthaber fest, dass die permanente Beschallung mit Parolen und Ansprachen weite Teile der Zuhörerschaft vergraulte. Auf Anweisung von Goebbels nahm man Unterhaltungssendungen, Wunschkonzerte und Hörspiele ins Programm. Musik machte bald mehr als zwei Drittel des Rundfunkprogramms aus. Der Volksempfänger war eines der wenigen Produkte aus einer Reihe von Propagandaprojekten wie Volkswagen ("KdF-Wagen"), Volksklavier oder Volkskühlschrank, das in Serie ging und im Gegensatz zu Letztgenannten auch in nennenswerter Stückzahl hergestellt wurde. Die Gesamtproduktion betrug bis 1944 über sieben Millionen Geräte.

Rückwärtsgewandter Inhalt in futuristischer Verpackung: Der für den Gemeinschaftsempfang konzipierte Rundfunkempfänger DAF 1011 war für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen bestimmt. Im Originalzustand trug er das Logo der "Deutschen Arbeitsfront", das Hakenkreuz im stilisierten Zahnrad. Bild: Dirk Becker/CC