"Gas, Wasser, Scheiße": Neuer Roman erzählt vom Unbehagen eines jungen Mannes in einem uncoolen Job

Leonhard Hieronymi erzählt von Wertschätzung, von harter Arbeit, die im digitalen Zeitalter nichts mehr wert zu sein scheint, und vom Riss in der Gesellschaft. Ein spannender Stoff, aber er holt zu wenig heraus. Sein Roman ähnelt in gewisser Weise den spätmittelalterlichen Wimmelbildern von Hieronymus Bosch. Aber keine der Figuren hat echte Konturen. Mit seinen Protagonisten verliert der Autor im Verlauf der Geschichte selbst seinen Plan, und alles wird irgendwie zum Mummenschanz. Echte Erkenntnisse sucht man in diesem Buch ebenso vergebens wie Pointen. Ein bisschen muss man bei der Lektüre an die dumpfen Charaktere von Torsten Schulz ("Öl und Bienen") denken. Ständig saufen alle Bier (oder Energydrinks). Bei so viel Alkoholkonsum kann ja am Ende gar nichts von Belang rauskommen.

Mit großer Geste wetterte Leonhard Hieronymi 2017 in seinem Manifest "Ultraromantik" (2017) gegen langweilige Literatur und erinnerte dabei an Christian Kracht, den er bewundert und über den er während des Studiums eine großspurige Arbeit geschrieben hat ("Christian Krachts Zeitgeist-Magazin "Der Freund" als paratextuelle Kopie des Literaturmagazins "The Believer""). Drei Jahre später musste Hieronymi beim eigenen Romandebüt "In zwangloser Gesellschaft", bei dem ein junger Mann die Gräber berühmter Literaten aufsucht, dann feststellen, dass es eine Sache ist, gute Romane zu fordern, eine ganz andere aber, selbst welche zu schreiben. Auch sein aktuelles Buch überzeugt nicht. Es hat viel zu viel Leerlauf und ist - langweilig.

Das Buch Leonhard Hieronymi: "Der gute König". Hoffmann und Campe, 240 Seiten, 24 Euro