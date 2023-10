"Hamish Macbeth" von M.C. Beaton: Neid, Missgunst und auch Eifersucht

Hamish Macbeth, Dorfpolizist in den schottischen Highlands, ist beunruhigt. Ein Filmteam hat sich angekündigt und will in der Gegend einen Kriminalfilm drehen. Prompt beginnt der Ärger, als die Autorin der Romanvorlage auf die Crew losgeht, weil der Drehbuchautor Jamie Gallagher ihre Geschichte zu einer Sex-and-Crime-Story verhunzt hat. Auch die...