"Hatte Pipi inne Augen": In Rekordzeit entstandene Orchesterfassung des "Steigerlieds" aus Augustusburg sorgt für Furore im Netz

"So geht Sächsisch"-Kampagne: Kirchenkantor Pascal Kaufmann schuf seine "Ode an des Steigers Licht" in zwei Juninächten und spielte sie tags darauf mit der Jungen Philharmonie Augustusburg vor Kameras und Mikrofonen ein

Volkslied. Mehr als 5000 Aufrufe bei Youtube, 7600 bei Tiktok und knapp 30.000 bei Instagram für ein Musikstück. Und das binnen kaum zweier Tage. Worüber man in der Popbranche nur müde lächelt, das nötigt im Bereich der Klassik durchaus noch Respekt ab, zumal dann, wenn es sich um ein nie zuvor so aufgeführtes Werk handelt, das zudem hinterlegt ist auf der PR-Plattform des Freistaates Sachsen, die vielleicht nicht die heißeste Adresse ist, wenn es um musikalische Neuentdeckungen geht. Bisher zumindest. Aber es dürfte sich lohnen, hier künftig öfters vorbeizuschauen, um das "Steigerlied" zu hören. Nicht das Original mit den sechs Strophen der Freiberger Variante. Sondern neue, überraschende Deutungen.

Neue Komposition liegt nach zwei Nächten im Drucker

Den Köpfen hinter dem Standortmarketing-Auftritt mit dem Slogan "So geht sächsisch" in der Dresdner Staatskanzlei, englische Variante "Simply Saxony", schwebte im Frühjahr vor, Sachsens "heimliche Nationalhymne" als Projektionsfläche für die postulierte Vielfalt des Freistaats zu verwenden und das dieses Jahr länderübergreifend ins bundesweite Verzeichnis der immateriellen Kulturgüter aufgenommene Lied in vielerlei Aufführungsvarianten zu präsentieren. Und so galt Ende Mai, Anfang Juni einer der ersten Anrufe aus Elbflorenz dem Augustusburger Stadtkantor und künstlerischen Leiter des Augustusburger Musiksommers, Pascal Kaufmann, der sich da gerade auf den Start der fünften Auflage des Kurzkonzert-Festivals vorbereitete: "Die Staatskanzlei wollte eine Orchesteraufnahme des Steigerliedes", erinnert sich der 30-Jährige. Der hatte dazu allerdings seine eigenen Vorstellungen. Als geschmackssicherer, mit vielerlei musikalischen Wassern gewaschener Instrumentalist, Improvisator und Arrangeur kam er schnell zu dem Schluss, dass die Originalfassung mit ihrem getragenen Eingangschoral und dem sich anschließenden Marschlied besser Bergmannskapellen vorbehalten bleibt. Ein Sinfonieorchester bleibt damit unter seinen Möglichkeiten. Kaufmann setzte sich an den Flügel, begann, über das Thema zu improvisieren. So viel Zeit war nicht, bis die Staatskanzlei ein Kamerateam zu der gerade in der Probenarbeit steckenden Jungen Augustusburger Philharmonie, dem Projektorchester des Musiksommers, schicken wollte. Nach zwei Nächten hatte Kaufmann seine reichlich dreiminütige Fantasie für großes Orchester inklusive Orgel, "Ode an des Steigers Licht", komponiert und niedergeschrieben. Und war damit gerade so zeitig fertig, dass sein PC-Drucker bei Eintreffen des Drehteams die letzten Orchesterstimmen rausleierte.

Was die Musiker dann, notgedrungen prima vista, also vom Blatt, nach kurzen Proben dargeboten haben, ohne vorher üben zu können, kann man nur als starkes Stück bezeichnen. So wie man sich im Schacht erst langsam an die Dunkelheit gewöhnt, nimmt der uneingeweihte Zuhörer auch in diesem Fall erst nach und nach wahr, was hier eigentlich gespielt wird. Zunächst nur rhythmisch, dann auch melodisch reichen die Holzbläser einander das Motiv unter der Zeile "und er hat sein helles Licht bei der Nacht" einander weiter, Klarinette, Flöte, Oboe, Horn, Blech, alles von einem fluffigen, aber nicht zu sämigen Streicherteppich (nebst Harfe) getragen, dann bereiten treibende Wagner-Triolen den Posaunen den Boden, die mit dem "Glück Auf"-Motiv schließlich zum ersten Versuch anheben, die ganze Strophe durchzuspielen. Aber noch ist es nicht so weit. Ein kleiner Exkurs, der vom Kolorit her stark an Richard Strauss' "Alpensinfonie" kurz nach Ende des "Gewitters" erinnert, nimmt noch einmal das Tempo raus, ehe sich das Orchester, angeführt von minimalistisch agierendem Blech in seiner ganzen Fülle und Opulenz Bahn bricht und die ganze Strophe noch einmal spielt - in einer so spannenden wie neuen harmonischen Deutung. Einen zu pathetisch-triumphalen oder gar knalligen Abschluss verkneift Kaufmann sich, dem Orchester und den Zuhörern. Das Stück endet ruhig, so wie es begonnen hat. Und vermittelt eine Stimmung von Ernst, Feierlichkeit, Zuversicht.

"Habt ner schinn Dank, des ihr suwos auf de Baa stellt!"

Insgesamt sechsmal, so Pascal Kaufmann, hat das Orchester das Drei-Minuten-Stück komplett durchgespielt, um den drei Kameras so viele Positionen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Drei Durchläufe für die Totaleinstellungen, drei weitere für Detailaufnahmen: Holzbläser in Großaufnahme, Posaunengruppe, Harfenistin, Pascal Kaufmanns Bruder Markus an der Orgel. Das ganze ist versetzt mit stimmungsvollen Drohnenaufnahmen von Stadtkirche und Schloss Augustusburg im frühsommerlichen Abendlicht. Behutsam geschnitten, das Bild immer in Bewegung und dennoch nicht unruhig. Die Kommentare in den sozialen Netzwerken sind durchweg positiv - und bisweilen dem Setting angepasst: "Habt ner schinn Dank, des ihr suwos auf de Baa stellt! Mor kiaa de Haamit immor wiedor nei entdecken", schreibt der Betreiber des Insta-Accounts Aarzgebirgsche Memes. "Obwohl es so ganz anders gespielt wird, finde ich es sehr schön. Klingt wie der Soundtrack zu einem Filmepos. Super", urteilt Instagrammer Sven Mannewitz. Offenbar als Antwort auf einen anderen Kommentar ist der Satz des Freitaler Users Thoralf Zöllner zu verstehen: "Nur Gänsehaut? Hatte Pipi inne Augen."

Die nächsten Varianten des Steigerliedes nter der "So geht Sächsisch"-Marke sind bereits in Sicht. Ab Mittwoch soll der Freiberger Kinderchor "Kleine Welterbeentdecker" auf den sozialen Plattformen mit dem Lied zu hören sein, wenige Tage später folgt die dritte, hochoffizielle, "staatstragende" Variante mit der Staatskapelle Dresden und dem Landesbergmusikkorps Sachsen unter Leitung von Christian Thielemann. Letzteres ist eine Aufzeichnung vom Festkonzert "30 Jahre Freistaat Sachsen",das am 5. September 2020 coronabedingt vor nur 2000 Zuhörern im 16.000 Zuschauer fassenden Erzgebirgsstadion Aue stattfand und live gestreamt wurde. "Ideen und fertige Clips haben wir noch einige", teilt die zuständige Mitarbeiterin der Staatskanzlei, Linda Brandt, mit, die betont, alle Beitragenden hätten sich ehrenamtlich an dem Projekt beteiligt.