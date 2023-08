Die Kantoren: Wie sich in Augustusburg abseits der großen Konzerthäuser ein musikalisches Wunder entfaltet

Zwei Brüder aus Lichtenstein setzen Akzente in der sächsischen Musikkultur - und befinden sich damit in guter Gesellschaft und großer Tradition

Musiktradition. In Leipzig begann der Herbst einen Tag, bevor in Augustusburg der Sommer ausklang. Hier endete der Musiksommer, dort wurde der Orgelherbst eröffnet. Musik kann kalendarische Daten außer Kraft setzen, obwohl ja durchaus das letzte Juliwochenende der Leipziger Herbstversion zuneigte. Und in Augustusburg im Abschlusskonzert sorgte Antonio Vivaldi ganz und gar für die Rechtfertigung solcher Wetter- und Kalendererörterungen: Sein Zyklus von Violinkonzerten heißt "Die vier Jahreszeiten" und die Musik des Sommers könnte in diesen Tagen entstanden sein, so bildhaft schildert Vivaldi die Unwetter, die also schon vor mehr als 300 Jahren die Landsleute in Italien heimgesucht haben, so, wie im heurigen Sommer. Orchesterchef Pascal Kaufmann ließ es sich nicht nehmen, die Aktualität des musikalischen Geschehens zu kommentieren.

Unkonventionell lebendig, frisch, zuweilen draufgängerisch

Es spielte die Junge Philharmonie Augustusburg, das von Kantor Pascal Kaufmann gegründete Orchester, das mittlerweile in den vier Jahren seines Bestehens zu einem musikalischen Wunder geworden ist und eine für klassische Musik ungewohnte Ausstrahlung ins Land sendet. Allein das diesjährige Festfinale an drei Tagen verbuchte vier bis zum letzten Platz besetzte Konzerte: zwei in der großen Stadtkiche St. Petri, zwei in der kleineren Schlosskirche. Auf den überfüllten offiziellen Parkplätzen und den illegalen Stadtlücken waren Autokennzeichen von weit entfernten Orten auszumachen - der Augustusburger Musiksommer hat Kreise gezogen. Kein Wunder aber, es lässt sich solch unkonventionell lebendige, frische und zuweilen sogar draufgängerische Musizierweise kaum anderswo erleben.

Wie kommt eine Philharmonie in einem solchen Städtchen zustande? Das ist ganz einfach zu beantworten: Die klassische Musik und das dazu gehörige sinfonische Orchester kamen mit dem neu berufenen jungen Kantor Pascal Kaufmann, der jetzt 29-Jährige trat sofort als Enthusiast auf allen Gebieten der Musikkultur an. Und es ist durchaus anzunehmen, dass ihm da keiner etwas vormacht. Nicht im meisterhaften Orgel- und Klavierspiel, nicht als Orchesterdirigent und -inspirator, kaum wohl auch als Organisationstalent und Festivalmanager. Zudem noch als Gestalter musikalischer Programme, die allemal für Überraschungen, manchmal sogar für Verblüffung sorgen. So etwa mit Bearbeitungen von Orchesterstücken für Orgel oder umgekehrt, mit Orgelwerken für das sinfonische Orchester. Er kann da aus dem Vollen schöpfen, denn was an reizvollen, für ihn und das Publikum interessanten Transkriptionen noch nicht existiert, das arrangiert und schreibt er kurzerhand selbst.

Ein Amtsnachfolger Johann Sebastian Bachs aus Lichtenstein

Nun aber kommt auch der zweite Kantor Kaufmann ins Spiel: Pascals Bruder Markus ist nicht weniger ein Exponent sächsischer Kirchenmusik. Zwei Jahre älter ist er, die Wege der beiden Brüder, die in ihrem Heimatort Lichtenstein begannen, führten fast parallel auf die heutigen Höhen. Denn Markus Kaufmann ist mit seiner Berufung zum Kantor der Leipziger Nikolaikirche unmittelbarer Partner der Thomanerkantorei und einer der direkten Amtsnachfolger Johann Sebastian Bachs. Bach war seinerzeit als Thomaskantor ebenso zuständig für die Kirchenmusik in der großen Nikolaikirche, hier auch erklangen so manche seiner Werke zum ersten Mal, wie zum Beispiel die Johannespassion. In der Nikolaikirche ist überdies auch eine sehr aktuelle verpflichtende Tradition begründet: Von den wöchentlichen Montagsgebeten nahmen hier die zunehmend anschwellenden friedlichen Demonstrationen ihren Ausgang, die schließlich zur gravierenden Wende 1989 führten. Wie viele Mal wohl wird der Klang der Orgel die Demonstrierenden nach dem Gebet auf die Straße geleitet haben?

Mit zwanzig Fingern und vier Füßen

Die Nikolaiorgel, die Markus Kaufmann hier spielt, ist mit fünf Manualen und 103 Registern die weitaus größte in Leipzig und möglicherweise im ganzen Land. Ladegast und Eule haben ihre Bau- und Klangweise im Wesentlichen geprägt, sie hat ein wechselvolles Schicksal von Umbauten und Eingriffen hinter sich. Seit 2004 ist sie wieder voll intakt, restauriert und auch modernisiert. Ihr Klangbild schätzen beide Kaufmanns sehr. Markus war 2004 fasziniert vom ersten Ton an, den er dort hörte. Die Orgel habe damals schon zu ihm gesprochen. Und vielleicht auch kommt die Vorliebe für die großen Spätromantiker wie Liszt oder für französische Orgelmusik, mit der die beiden Kantoren gern aufwarten, vom Umgang mit der Nikolaiorgel, die sich dafür regelrecht anbietet. So pflegen beide Brüder auch das sehr selten zu vernehmende vierhändige Orgelspiel, hier wie auch beim Musiksommer in Augustusburg auf der klangvollen Euleorgel der Stadtkirche. Vierhändig heißt im Falle des Orgelspiels auch vierfüßig.

Markus Kaufmann kommt gerne nach Augustusburg, Pascal Kaufmann spielt gern in der Nikolaikirche. Man hört die wunderlichsten Bearbeitungen, verblüffend sind die Klangerlebnisse, etwa bei den "Bildern einer Ausstellung" von Mussorgski, und das tollste Stück der beiden ist die Orgelfassung der Sinfonie "Aus der Neuen Welt" von Dvorak. Eine Aufnahme davon existiert als CD¬¬-Angebot.

Es wundert nicht, sondern es ist beinahe zwangsläufig, dass die beiden Brüder das Abschlusskonzert des diesjährigen Leipziger Orgelherbstes gemeinsam bestreiten werden. Mit Orgelmusik zu vier Händen, versteht sich.

Im Übrigen greifen beide auch gern mal in die Klaviertasten, um Jazz-Standards oder auch Improvisationen zu spielen. Solch offenes, freies Musizieren hat in der Kirchenmusik schon lange Einzug gehalten, in der klassischen sowieso. Die Junge Philharmonie Augustusburg hat sich dafür prädestiniert. Die Mitglieder des Orchesters kommen und gehen, es sind zum Teil fest engagierte Mitglieder anderer Orchester, viele sind noch Studenten der Musikhochschulen. Sie sind durchweg mit Hingabe bei der Sache, die kurzen Probenzeiten wollen auf intensivste Weise genutzt sein. Pascal Kaufmann wie auch sein Bruder in Leipzig gehen von der Berufung aus, dass sie nicht einem Amt, sondern Menschen dienen, nicht vordergründig mit Noten arbeiten, sondern mit Musikerinnen und Musikern, Sängerinnen und Sängern in den Chören, die ihnen anvertraut sind. Musik machen und Musik hören ist Sache der Herzen, meint Markus Kaufmann. Vielleicht ist die warmherzige Freundlichkeit der Philharmonie ein Geheimnis sowohl der Qualität des Musizierens als auch der großen Resonanz des Publikums.

Stadt und Gemeinde wirken im Hintergrund

Gewiss jedenfalls ist in Augustusburg der Zusammenhalt mit der Bevölkerung. Kirchgemeinde, Kulturverein und viele Frauen und Männer ganz privat prägen voraussetzungslos die zweite Seite der Medaille: den logistischen Aufwand, den der Kantor nie und nimmer selbst oder gar allein bewältigen könnte. Man muss sich ein Musikfestival vorstellen, das ohne Intendanz und professionellen Organisationapparat funktionieren muss. Quartiere, Versorgung, Transporte, Werbung, das ist ehrenamtliche und handfeste Kulturarbeit in Augustusburg, von Anfang an freilich mit sorgsamer Unterstützung der Stadtverwaltung, allen voran des damaligen Bürgermeisters und heutigen mittelsächsischen Landrates Dirk Neubauer, und des Kirchenvorstands. Es sieht ganz danach aus, als entstünden in der Stadtgesellschaft im Umkreis des Musiksommers neue soziale Bindungen.

Und das mit der Musik, durch die Musik.

Welche Traditionen sich hier fortsetzen, das zeigt sich in näherer Sicht sogar in direkten Linien der Geschichte. Die Kantoreien in Sachsen haben immer über die unmittelbare liturgische Verpflichtung hinaus das Musikleben in Stadt und Land getragen. Das war schon zu Bachs Zeiten so - der Thomaskantor war zugleich auch städtischer Musikdirektor, und es wäre nicht abwegig, in Augustusburg dem Kantor einen vergleichbaren Rang zu verleihen. Die Parallelen sind frappierend: Bach hatte in den vier Leipziger sogenannten Hauptkirchen die Verantwortung für die Kirchenmusik. Pascal Kaufmann hat auch amtsgemäß an vier Orgeln Dienst auszuüben: an Stadt- und Schlosskirche Augustusburg und den beiden Dorfkirchen in Hohenfichte und Erdmannsdorf. Überdies hatte auch Bach seine "weltliche" Kapelle in Leipzig, das Collegium Musicum, vorwiegend aus Studenten gebildet, und das blieb jahrzehntelang so. Die Besetzung wechselte, wie in der Jungen Philharmonie Augustusburg, die Resonanz der Konzerte wuchs stetig. Der Unterschied allerdings: Bach hatte ständig Anlass zur Beschwerde über seltsame Ansichten und eher noch über sehr karge Unterstützung durch die Leipziger Obrigkeit. Das hat Pascal Kaufmann glücklicherweise nicht. Der neue Bürgermeister der Stadt, Jens Schmidt, erweist sich wie bereits sein Vorgänger als Mäzen und Fan der Jungen Philharmonie Augustusburg.

Kontinuität im Familiären

Bach ist auf dem ewigen Thron. aber die Verpflichtungen der heutigen Musikkultur lassen keinen Denkmalstatus zu. Die Aufführungen seiner Werke geben den Ton in der Kirchenmusik an, aber auch die Verantwortung gegenüber anderen großen Namen haben die heutigen Kantoren und ihre Vorgänger verinnerlicht.