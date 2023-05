Henning Mankells "Zeit im Dunkeln" am Freiberger Theater: Zwei Menschen im Ausnahmezustand!

Im Mittelpunkt stehen ein Vater und seine jugendliche Tochter, die im schwedischen Nirgendwo in einer schäbigen Unterkunft zwischen Straßen und Schienen dahinvegetieren. Sie warten auf Papiere von dubiosen Fluchthelfern, die das Weiterkommen ermöglichen sollen, nach Kanada oder Australien. Und die beiden warten schon sehr lange … Annabell von Berlichingen hat ein bedrückend-realistisches Bühnenbild geschaffen, das punktgenau Hoffnungslosigkeit und Tristesse vermittelt. Diese "Behausung" soll eigentlich nur Übergang sein, ein schäbiger Transitraum, wenn man so will. Doch Vater und Tochter sind hier gefangen. Natalie Heiß und Urs Schleiff sind in diesen Rollen zu sehen und sie schaffen es beide, in Sekundenschnelle zu berühren und zu verstehen. Nicht weil da besonders sympathische Menschen agieren, die Sentimentalitäten wecken und plakativ an die Solidarität des Zuschauers appellieren. Im Gegenteil, die beständige Ausnahmesituation hat aus dem Vater ein von Paranoia geplagtes physisches Wrack werden lassen. Die Tochter rebelliert zunehmend gegen ihn und dessen Nichtstun, sie kann die Situation kaum noch ertragen und bleibt oft länger fort als sie es müsste. Einmal lässt sie sich in einem Moment großer Frustration im nahen Ort ihre langen Haare abschneiden. "Ich habe das Gefühl, dass wir immer so weiterleben werden", sagt die Tochter. Und sie droht: "Ich werde hier weggehen, ich muss jemanden erzählen, dass es mich gibt". Vater und Tochter reden viel, doch sie reden immer wieder aneinander vorbei. Unausgesprochen gibt sie ihm die Schuld an der ausweglosen Situation. Der Vater rechtfertigt dagegen immer wieder seine Flucht vor politischer Verfolgung in seinem Heimatland, die in Folter und Tod geendet hätte. Die Flucht war also alternativlos. Doch der Preis, den seine kleine Familie zahlen musste, ist hoch. Die Mutter kam beim Kentern des Flüchtlingsboots offenbar ums Leben und ertrank. Vater und Tochter hatten bislang keine Chance, ihre Traumata aufzuarbeiten, auch daher resultieren die wachsenden Spannungen, die schließlich in Schläge und in einer versuchten Vergewaltigung im Fieberwahn eskalieren.

Urs Schleiff gibt den Vater sehr nahbar. Seine Verzweiflung, sein Festhalten an der Vaterrolle, seine Hoffnung auf die Papiere, die er unter keinen Umständen aufgeben will, seine Fixierung auf das Mädchen - all das macht der Schauspieler in seiner imponierenden Präsenz sichtbar. Und Natalie Heiß überzeugt großartig als ein Mädchen, dass so gerne noch Kind geblieben wäre, nun wohl aber übel die Dinge in die Hand nehmen muss, wenn beide nicht vor die Hunde gehen wollen.

Andreas Pannach hat ein berührendes, trauriges Kammerspiel auf die kleine Freiberger Bühne gebracht, das aber nicht ganz ohne Hoffnung endet. Ganz unabhängig davon, wie die Politik auf die Tatsache einer wachsenden Migration reagiert oder reagieren sollte, erinnert "Zeit im Dunkeln" daran, dass hinter jedem anonymen Geflüchteten ein Mensch steht - ein Mensch im Ausnahmezustand.

Nächste Aufführungen von "Zeit im Dunkeln" auf der Bühne in der Borngasse in Freiberg am 14. Mai und am 20. Mai.