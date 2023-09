Hier wächst der Pilz: Superfeine Skurril-Bands rocken den "Mushroom Garden"

✖ Schon gehört? Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.

Spacerock, Doom und Flintapop: Chemnitzer Mini-Festival beendet den Open-Air-Sommer mit schlicht großartigem Liebhaber-Lineup im AJZ. Festival. So also endet in Sachsen die Open-Air-Saison: Mit einem letzten Hauch ihres ursprünglichen Geistes! Es dürfte kaum ein Festival im Freistaat geben, das noch so sehr die ursprüngliche DIY-Faszination der Branche atmet wie das feine kleine Hybrid-Open-Air "Mushroom Garden" am Chemnitzer AJZ. Hybrid, weil es angesichts der fortgeschritten Herbstlichkeit nur zur Hälfte an der frischen Luft ausgetragen wird - mit einsetzender Dunkelheit und bissiger Kühle zieht sich das Geschehen in den Saal zurück. (Ok, und weil man im Garten des AJZ nur bis 21 Uhr Krach machen darf.) Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

Mehr Lesekomfort mit der Freie Presse App! Alles andere am "Mushroom Garden", das von Teilen der alten Crew des legendären Chemnitzer Kult-DIY-Festivals "MS Beat" (schnüffz!) ausgetragen wird, zelebriert familiäre Undergound-Kultur, die vor allem mit einer herzlichen Atmosphäre punktet und ihren Gästen schlicht ein rundum stimmiges Event schaffen will. Was bestens gelang! Hier gibt es keine Catering-Firma (Macher und deren Freund kochen selbst; die Nudeln schmecken deutlich besser als auf Highfield & Co und kosten die Hälfte trotz größerer Portion), keine Geldautomaten und noch nicht einmal Bändchen, sondern Stempel. Dafür spielt ein handverlesenes Line-Up unter alten Kastanien und erzeugt jede Menge dieser großartig ausgeklinkten Freude, die Kraftklub in der letzten Strophe von "Teil dieser Band" besingen und die man von den Anfängen der Festival-Kultur her schätzt: Alles groovt, alles tanzt, und jeder quatscht jeden an: Man kommt wegen eines Shirtmotivs ins Gespräch oder weil man am Merch-Stand (der natürlich jeweils von den Bands selbst betrieben wird) die gleiche CD runterhandeln will. Die Bandauswahl am Samstag war entsprechend handverlesen und im besten Sinn skurril zwischen Stoner-Rock, Metal, Doom-Irgendwas und .... ach, lesen Sie selbst:

Trahir aus Prag. Bild: Tim Hofmann

Jara aus Stützengrün legten am Nachmittag auf der Skaterampen-Bühne im schönen AJZ-Garten gleich mal massiv vor. Die Band zelebriert einen zementharten Stonerdoom-Groove, dem die drei (!) Gitarristen im ausgeklügelt zeitgemäßen Zusammenspiel aber sämtliche Retro-Vibes aus dem Gerippe blasen. Das walzt massiv, zumal die straffe Rhythmus-Fraktion offenkundig heimlich geübt hat. Gesang und Gebrüll passieren zwar eher etwas nebenbei, aber erstens kann man sich Jara auch sehr gut als reine Sounderfahrung geben und zweitens es ist eh schon ein Wunder, dass man in der vogtländischen Provinztiefe überhaupt so ein bäriges Instrumentalisten-Team zusammenbekommt. Sehr schöner Auftakt, gern öfter! Unlosolo aus Berlin bedienen dann den Spaßfaktor: Das Gitarre-Gitarre-Gebrüll-Trio, das mit grob gehacktem Drum- und Basscomputer agiert, kommt jedenfalls selbst nicht aus dem Grinsen heraus bei seiner Kaputt-Mixtur aus grellem Flinta-Punkpop, Grind-Sonstwas-Core und Noise-Rock. Klingt, als würden sich Dream Wife, S.O.D. und Atari Teenage Riot auf der Bühne balgen. Dafür muss man in Stimmung sein - vor allem auf einer Veranstaltung unter der großen, weiten Doom-Flagge. Aber: Dabeisein ist alles, und Überraschung auch!

Goat Explosion Bild: Tim Hofmann

Trahir aus Prag liefert dann in der einbrechenden Dunkelheit die stärkste Show des Festivals. Der Sänger turnt als eine Mischung aus Superhelden-Karikatur, Wicca-Hexenmeister und Conan-Kumpel mit Schwert und Zeremonienstab über die Grafitti-verziertes Skate-Rampe und kling dabei ohne Scherz herzergreifend wie der junge Harry "The Tyrant" Conklin in seiner Titan-Force-Phase. Das gibt der Band zwangsläufig starke US-Kultmetal-Vibes mit, obwohl Trahir spürbar zwischen traditionellem Black-Sabbath-Doom und okkultuem Pyschedelic-Rock agiert. Der aktuell ja schwer angesagte Mix funktioniert aber hervorragend, zumal man es hier mit vier Supermusikern zutun hat. Allein der Gitarrist an seiner (leider doch etwas zu dürren!) Telecaster ist eine Flitzefinger-Schau: Der Mann freut sich offenbar schon seit Tagen auf seine Solos und bekommt den Fuß gar nicht mehr vom Wah-Pedal. Und der Bass-Fels hält alles schö stramm zusammen: Großartig, das aktuelle Album "Whose Hearts Petrified" sollten Genre-Genießer unbedingt bei Bandcamp anchecken! Goat Explosion aus Leipzig können dem als erste Band im kleinen Saal des AJZ optisch nichts entgegensetzen, man beschränkt sich daher auf eine Art aggressive Shoegaze-Performance. Musikalisch ist die Band allerdings einen ganzen Zacken schärfer als die Tschechen: Der eigenwillige, teils experimentell angeschrägte Post-Doom baut eine sehr dichte, intensive Spannung auf, die gern auch im Blast eskaliert. Auch hier gibt es feine Heavy-Metal-Referenzen on Top, allerdings mit würzigem Prog-Faktor, wobei gelegentlich die Frühphase der gottähnlichen Fates Warning durchschimmert mit ihren großartigen harmonischen Reibungen. Fett! Der Bassist provoziert dazu etwas Zeitgeist im Wiegedood-Longsleeve - die genialen Holländer spielen am gleichen Abend parallel mit Ultha in Jena, was sicher einige Fans vor eine schwere Wahl gestellt hat.

Giöbia Bild: Tim Hofmann