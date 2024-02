Hohe Höhen, tiefe Tiefen: Robbie Williams wird 50

Erst Mitglied von Take That, dann solo: Robbie Williams war in den 90er-Jahren und darüber hinaus einer der erfolgreichsten Künstler weltweit, kämpfte aber immer wieder mit seiner Sucht. Heute versucht er, sein Leben zu genießen.

Robbie Williams sitzt auf einem Bett in seiner Villa in Los Angeles. Auf seinem staubigen Laptop verfolgt er sein früheres Ich: Viel Archivmaterial ist zu sehen, Backstage-Szenen, jubelnde Take-That-Fans, Ausschnitte aus seinen Solotourneen bis hin zum schmerzhaften Abschied vom Superstar-Dasein. Warum er in der vierteiligen Netflix-Doku "Robbie... Robbie Williams sitzt auf einem Bett in seiner Villa in Los Angeles. Auf seinem staubigen Laptop verfolgt er sein früheres Ich: Viel Archivmaterial ist zu sehen, Backstage-Szenen, jubelnde Take-That-Fans, Ausschnitte aus seinen Solotourneen bis hin zum schmerzhaften Abschied vom Superstar-Dasein. Warum er in der vierteiligen Netflix-Doku "Robbie...