Neuer Beatles-Song "Now And Then" jetzt online: "Da war sie, Johns Stimme!"

50 Jahre nach der Trennung der Pilzköpfe ist ein neuer Song von John, Paul, George und Ringo erschienen. Die Single "Now And Then" wurde erst durch moderne Technologie ermöglicht.

Paul McCartney kann es selbst kaum glauben. "Dass ich im Jahr 2023 immer noch an Beatles-Musik arbeite, wow!" Mehr als fünf Jahrzehnte nach der Trennung der Beatles ist am Donnerstag eine neue Single der legendären britischen Band erschienen. "Es ist eine echte Beatles-Aufnahme", betont die 81 Jahre alte Musiklegende in einer kurzen...