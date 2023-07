Hyper, Hyper: Kim Petras verschiebt mit ihrem neuen Superalbum "Feed The Beast" Grenzen

Doch davon emanzipiert sich Kim Petras mit dem neuen Werk mit heftigem Wumms. Denn, und da sind wir bei Zweitens: "Feed The Beast" transportiert das große Songwriting-Talent der Frau in geradezu berstende Hochenergie-Dancetracks, die von einem heftigen Treibsatz aus gutem alten Eurodance gezündet werden. Dieser Einfluss aus der alten Heimat schiebt und drückt und pulsiert und bebt wie zu besten Rave-Zeiten, ohne auch nur ansatzweise retro zu klingen. Bereits der Auftakt mit dem Titelsong tritt einem hefig den Stuhl unter dem Hintern weg und löst regelrechten Bewegungszwang aus. Was dann folgt ist ein praller, übervoller, riesig aufgepumpter Reigen aus immer neuen Tanzgranaten, wobei Kim Petras ein gigantisches Hook-Potenzial in den Refrains offenbart: Mag hier und da auch mal eine Strophe etwa naiv klingen - im Chorus fegt die Frau dann regelmäßig alles weg. Man höre nur Glückshormon-Granaten wie "King Of Hearts" oder "Castle In The Sky".

Und wo normaler amerikanischer Hitfabrik-Pop den Insider dann doch eher schnell zu langweilen droht, kommt Petras immer wieder mit Überraschungen um die Ecke, sei es das In-Your-Face-Gitarrensolo(!!) in "Revelations" oder die coolen EDM-Twist in "Uhoh". "Everything I drop is an banger" singst sie dazu - und das ist, verdammt noch mal, anders nicht zu umschreiben! Kindergarten? Ist lang vorbei!

Kein Wunder also, dass die einst belächelte Frau in ihrer Heimat plötzlich als Wunderkind gilt. Dabei wurde es ihr hier außerhalb ihrer Familie hier eher schwer gemacht: Geboren 1992 in Bonn im Körper eines Jungen, kämpfte Petras seit ihrer Kindheit darum, sein zu dürfen was sie ist. Erste Bekanntheit erlangte sie als jüngster Mensch, der sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen durfte. Die Eltern, die ihrer Tochter erkannten und unterstützten, setzen sich gegen Skepsis und Widerstände durch. Bereits mit 12 konnte Kim Petras daher eine Hormonbehandlung beginnen - was sie heute zusätzlich zu einer Ikone der "LGBTQ+"-Bewegung macht. Das mag der Platte einen zusätzlichen Twist geben. Doch den hat sie nicht nötig. Die musikalische Qualität, die bereits in der Madonna- oder Lady-Gaga-Liga spielt, spricht bereits für sich!