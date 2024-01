Makarios von Die Art: War "Fading" das letzte Album der Legende?

Der Kult-Sänger im großen Podcast-Interview

"Etwas Kultur muss sein". Diese Gruppe war schon immer eine Brücke, auch wenn sie nie irgendein sonderliches Aufheben darum gemacht hat. Zum Beispiel Ende der 80er: Die Art zählte als Untergrund-Sensation der DDR zwar zu den sogenannten Anderen Bands, war mit diesen aber weniger musikalisch, sondern eher im gemeinsamen Freigeist verbunden. Und während andere Vertreter des "Parocktikums" mit experimenteller Schräge, politischer Wut oder provokant leerem Gaga immer tiefer in die Nische krochen, pflegte das Quartett aus Leipzig eine tiefe Liebe zur Melodie und zum guten Song. Die Art war damit in der Wende-Zeit in gewisser Weise Underground-Mainstream - auch, weil sie die Opposition zum Ostrock trotz aller Selbstermächtigung in eine andere Richtung ausleben und immer wie eine internationale Band klingen wollte, wie Sänger Makarios in der aktuellen Folge des Podcasts "Etwas Kultur muss sein" erzählt: "Wir haben über Wochen nichts anderes gemacht als Kassetten zu überspielen, so gut haben die sich verkauft!"

Damit überlebte Die Art nicht nur den Zusammenbruch der DDR-Musikszene beim Zusammenprall mit dem Westen, sondern entwickelte immer wieder ihr Dasein zwischen den Stühlen. In den 90ern spannte man eine ganz eigene Brücke zwischen harten Gitarren, Indie und Goth, in den Nullern bildeten die Leipziger ein seltsames "Missing Link" zwischen Wir sind Helden und Placebo, und ab den 2010ern gab man der Verbindung von Shoegaze und Postpunk eine sehr prägnante Färbung aus Sachsen mit.

Warum man damit nie wirklich aus dem Untergrund herauskam? Makarios erklärt, dass die Band sich seit den ersten schlechten Erfahrungen im gesamtdeutschen Musikgeschäft in selbst gewählter Isolation am wohlsten fühlt. Zufriedenheit mit dem eigenen Status ist für ihn ein Luxus. Denn nachdem sich die Leipziger 1993 für das dritte Album "Gift" eine damals trendige Soundästhetik gegen das eigene Bauchgefühl hatten einreden lassen und die Platte nicht gut ankam, eroberten sie sich im reinen DIY-Verfahren ab dem Album "But" Stück für Stück das Publikum zurück - und schworen dem Kompromiss ab, um seitdem ein gelungenes Album ans andere zu reihen. Auf Internetpräsenz verzichtet Die Art dabei, von Konzerten erfahren die Fans über Newsletter und Mundpropaganda. "Diese Nische, die wir besetzen, ist sehr schön", sagt Makarios: "Mit einem gewissen Bandalter muss man weise genug sein und erkennen, dass man so eine Nische nicht aufgeben darf, um etwas vermeintlich Größeres erreichen zu wollen." Wo dieser Lebenshunger wurzelt, erklärt der Sänger übrigens auch in der aktuellen MDR-Doku "Wie Tina Turner nach Niedertrebra kam - Amateurbands in der DDR", die man beim Sender in der Mediathek findet.

Und: Die Band ringt weiter um jedes Stück und empfindet eine fertige Komposition als kulturelle Befriedigung, nicht als Notwendigkeit. "Ideen", sagt Makarios, "kommen als Song zu mir." Und wenn es wie im Fall des Band-Hits "Pale" Jahrzehnte dauert. Streamingtauglichkeit spielt da keine Rolle: Die-Art-Songs werden so entwickelt, wie sie sein müssen. Deswegen könnte das aktuelle Album durchaus das letzte sein, wie der Sänger im Podcast sagt: "Die Gefahr, dass es so ist, ist sehr groß. Von ,Sucess‘ zu ,Fading‘ hat es neun Jahre gedauert, und ich bin jetzt 64. Planen mit einem neuen Album kann ich nicht. Aber wenn eines kommt, ist es ein großes Glück."