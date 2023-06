Immer wieder sonntags ...

Sonntags gibt's in aller Regel mehr Freizeit als an anderen Tagen, und Freizeit sieht in Deutschland mitunter immer noch so aus wie auf diesem Foto. Deutsche, so ergab eine Umfrage vor einigen Jahren, lieben Gartenzwerge und Fußball, teilen die Rechnung und halten die Sonntagsruhe in Ehren. Foto: Sebastian Kahnert/dpa