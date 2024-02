Kultband Klez.e: Neue Farben im Dunkel des relativen Menschseins

Die Berliner sind aufs Land gezogen und holen mit ihrem fünften Album "Erregung" den guten alten Goth-Wave so endgültig sanft nach Deutschland wie niemand zuvor: Hier werden Curesche Dämonen umarmt!

Einem 40 Jahre alten Genre in der Verneigung vor dessen engen Grenzen heute noch etwas Neues abzuringen: Was für große Kunst! Und dann stimmt der Vergleich nicht einmal. Weil Klez.e acht Jahre nach dem ebenso dreist wie dreist gut von The Cure adaptierten Düsterlehrbuch-Album "Desintegration" kein bisschen ringt mit dem Dark Wave. Nicht mehr:...