Kunst aus Karl-Marx-Stadt: Neue Ausstellung beleuchtet die schwierigen 60er-Jahre

Carlfriedrich Claus, Gerhard Altenbourg, Irene Bösch, Karl Clauss Dietel: Sie gehörten mit zu den Lichtblicken in den künstlerisch schwierigen 60er-Jahren. Die am Dienstagabend unter großem Andrang eröffnete Ausstellung in der Neuen Sächsischen Galerie in Chemnitz erzählt nun von dieser Zeit.

Es ist ein roter Faden, der sich durch die Geschichte dieser Stadt zieht: Ob einst Karl-Marx-Stadt oder heute Chemnitz - die Stadt im Schatten von Dresden und Leipzig wurde und wird gern unterschätzt. Gleichwohl gab es immer Köpfe, die sich davon nicht beirren ließen, ihr Ding machten und etwas in Bewegung setzten. Davon erzählt die...