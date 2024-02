Fotografinnen in der DDR - neue Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz

Vier Frauen, die mit ihren Kameras vor allem in Karl-Marx-Stadt und der Region unterwegs waren und auch nach der Wiedervereinigung fotografierten, sind Thema der neuen Schau in dem Museum am Theaterplatz. Was bringt der Blick zurück?

Sie porträtierten Künstler in Galerien, Arbeiter auf Baustellen und Kohlenträger mit Staub im Gesicht. Sie fotografierten Bäume und Ruinen, inszenierten nackte Körper und Schaufensterpuppen, experimentierten mit Dunkelheit und Licht. Die Kunstsammlungen Chemnitz zeigen in ihrer neuen Ausstellung "Vier Frauen. Vier Lebensläufe. Fotografieren... Sie porträtierten Künstler in Galerien, Arbeiter auf Baustellen und Kohlenträger mit Staub im Gesicht. Sie fotografierten Bäume und Ruinen, inszenierten nackte Körper und Schaufensterpuppen, experimentierten mit Dunkelheit und Licht. Die Kunstsammlungen Chemnitz zeigen in ihrer neuen Ausstellung "Vier Frauen. Vier Lebensläufe. Fotografieren...