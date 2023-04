Leipziger Buchmesse 2023: Das sind die Highlights im Programm

Animeserie Attack on Titan

Samstag 29.4 | 13- 14 Uhr Präsentation : Die Synchronsprecher René Dawn-Claude(Jean Kirschstein), Max Felder (Eren Jäger) und Marios Gavrilis (Reiner Braun) gehen gemeinsam durch die Anfänge des Anime "Attack on Titan" bis hin zur aktuellen Entwicklungen der Dark Fantasy Saga. Wo: Große Bühne - Halle: 3, Stand: G400

Die Synchronsprecher René Dawn-Claude(Jean Kirschstein), Max Felder (Eren Jäger) und Marios Gavrilis (Reiner Braun) gehen gemeinsam durch die Anfänge des Anime "Attack on Titan" bis hin zur aktuellen Entwicklungen der Dark Fantasy Saga. Wo: Große Bühne - Halle: 3, Stand: G400 Samstag 29.4 | 15- 16 Uhr Signierstunde mit den Synchronschauspielern. Wo: Signierbereich Halle 1 - Stand: L201, Tisch: 5

Ralph Caspers bekannt durch "Sendung mit der Maus" und "Wissen macht Ah

Samstag 29.4 | 16 - 16.45 Uhr Lesung seines Kinderbuchs Lumpi: Ein Dackel-Bilderbuch Für Kinder von 2-6 Jahre. Wo: Kinderbuchhandlung - Halle: 3, Stand: B601

Sonntag 30.4 | 11 - 12 Uhr Lesung und Signierstunde für Kinder ab 4 Jahre. Wo: Thalia, Grimmarsche Straße 10, Leipzig.

Bereits ausgebucht ist die Veranstaltung "Was Also ist mein Land?" mit Angela Merkel am Samstag. Im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo, dem Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit" bespricht die ehemalige Kanzlerin herausfordernde Fragen unserer Gegenwart.

Hier geht es zu den Tickets für die Buchmesse