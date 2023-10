Leipziger Pop-Entdeckung: Blush Always spielt in der Klasse von Phoebe Bridgers

Hinter dem Künstlernamen Blush Always steht die Wahlleipzigerin Katja Seiffert, zugezogen aus Kiel, deren musikalische Initialzündung noch gar nicht so lang zurück liegt. Einerseits "richtiges Musikschulkind", wie sie selbst sagt, mit Klavier- und Querflötenunterricht von klein auf, kam die Gitarre erst 2019 nach dem Abitur in ihr Leben, und zwar in Neuseeland, wo sie beim Work&Travel in Auckland in einer WG hängenblieb: "Freunde treffen sich, machen zusammen Musik, geben Konzerte, einfach nur aus Fun und ohne Leistung - das hat mein Bild von Musik geändert", sagt sie: "Vorher war ich der festen Überzeugung, man müsse Avril Lavigne sein, um auf einer Bühne stehen zu können." Nicht nur der Wunsch nach handgemachter Bandmusik war so geboren, nach den ersten Coversongs kamen schnell eigene Ideen: "Ich erkläre mir das so, dass es sich angestaut hat. Die ganze Zeit schon da war und ich es irgendwann nur machen musste.

Die Gedanken und Gefühle aus dem eigenen Schlafzimmer in aller Ohr? An diesen Gedanken gewöhnt sich Blush Always langsam. Dass eine junge Leipziger Künstlerin schon vor ihrem Albumdebüt breite Aufmerksamkeit bis hin zur internationalen Musikpresse bekommt, passiert selten. Bei Blush Always könnte es an der hypnotischen Mischung aus schüchterner Intimität und rockiger Selbstbehauptung liegen: Wofür die EP "Postpone" letztes Jahr hoch gelobt wurde, wird nun auf dem ersten Album "You Deserve Romance" perfektioniert: Verträumter Bedroom-Indie trifft auf 90er-inspirierten Alternative-Grunge, Sphäre auf Gitarrenkante, Melodie auf Dringlichkeit. Das bewegt sich bereits jetzt auf einem Niveau, das man sonst nur von Größen wie Phoebe Bridgers kennt!

Dass es von der ersten Gitarrenspielerei bis zu den EP-Aufnahmen keine zwei Jahre gedauert hat, war auch Glück. Bei einem ihrer frühen Konzerte entdeckte der Leoniden-Gitarrist Lennart Eicke Blush Always, witterte Potential und bot Starthilfe an. Manager Niko Prade (Blond) und Produzent Magnus Wichmann waren danach schnell gefunden; der Fanzuspruch wuchs mit Support-Positionen, etwa für die Leoniden. Dass man dafür die eigene Schüchternheit überwinden muss, spiegelt sich im Künstlernamen wider, übersetzt etwa "immer schamrot": "Ich bin überhaupt keine Rampensau und habe eine Hassliebe zum Performen. Aber ich schreibe unglaublich gerne Songs und würde die auch gerne zeigen."

Was sie zeigt, besticht als eingängige Mischung aus Pop-Sensibilität und rockigem Self-Empowerment. Während fast jede moderne Indieband versucht, irgendwo noch eine politische Botschaft zu senden, arbeitet sich "You Deserve Romance" nur auf persönlicher Ebene an Beziehungsfragen ab. Eben die Dinge, die Katja in der Entstehungsphase der Songs umgetrieben haben und die doch viele Anknüpfungspunkte bieten. Die Lanze, die das Album für Romantik bricht, ist als Zitat dem Roman "Schöne Welt, wo bist du?" von Sally Rooney entlehnt: "So schön, so einfach diese drei Worte. Ich wünschte, mir hätte das mal jemand gesagt. Aber dann kann ich es jetzt mit dem Album mir im Nachhinein selber sagen, der Version von mir, die ich damals war."

Und was für sie gilt, soll auch für andere gelten: "Man soll sich eingestehen, dass man es verdient hat, gut behandelt zu werden, süß, liebevoll und eben romantisch zueinander zu sein. Und man muss das zulassen, damit es einem passiert."

Dass diese romantische Message in intensiven Liedern von Leipzig aus in die Welt geschickt wird, hat private wie pragmatische Gründe. Umgezogen wegen der Partnerschaft wohnt Banddrummer und Produzent Magnus Wichmann ohnehin hier, in Leipzig wurde also aufgenommen. Und in punkto Szene- und Konzertdichte mussten durch den Umzug keine Abstriche gemacht werden, wie Katja betont: Ganz im Gegenteil!

Das Releasekonzert Blush Always stellt das Debüt "Your Deserve Romance" mit einem Releasekonzert erstmals am 5. Oktober im Leipziger Club Ilses Erika vor.