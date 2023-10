"Lichtspiel" von Daniel Kehlmann: Helle Episoden in dunkler Zeit

Daniel Kehlmanns Roman "Lichtspiel" erzählt vom Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst - auf eine Art und Weise, wie es nur dieser Autor kann.

Wie er so sei, erkundigt sich ziemlich am Ende des Romans einer. "Schwer zu beschreiben", lautet die Antwort. Sie gibt die Richtung vor für Daniel Kehlmanns neuen Roman. Der nähert sich wieder der Vermessung eines schwer zu beschreibenden Charakters. So hat er es mit Eulenspiegel gehalten, mit Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt. So...