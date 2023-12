Minh Duc Pham: Die Sichtbarkeit des queeren Erzgebirges

Der Sohn vietnamesischer Vertragsarbeiter ist als Künstler mittlerweile weltweit gefragt - aktuell sind seine Werke in Dresden zu sehen.

Der Aktionskünstler Minh Duc Pham ist einer der wohl bemerkenswertesten jungen Artists aus dem Erzgebirge - und einer der erfolgreichsten: In Deutschland war er zuletzt mit einer Auftragsarbeit in der Bundeskunsthalle vertreten und als Performer in Christiane Rösingers Stück "Die Große Klassenrevue" im Hebbel am Ufer in Berlin zu...