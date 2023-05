Mit Gewaltvorwürfen und Weltpremiere in die Festival-Saison: Hat Marteria in Chemnitz die Kurve gekriegt?

Am Ende fand das Konzert doch noch statt: Mit "Paradise Delay" eröffnete Marteria am Freitagabend seinen Auftritt in Chemnitz, und dass das Publikum voll da war, dürfte den Mann etwas beruhigt haben: Die Clubshow war immerhin als Testlauf für die Festivalsaison gedacht. Der Rapper ist von Juni bis August für ein gutes Dutzend Open-Airs gebucht,...