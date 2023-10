Musik für Männer in Autos mit H-Kennzeichen: Die "Hackney Diamonds" der Rolling Stones

Es ist ein Tänzchen hinter Glas von Mick Jagger und Keith Richards: Zu ihrem Glück, sonst müsste man zu sehr an Rudi Ratlos denken und könnte die durchaus sagenhafte Könner-Musik der 24. Stones-Studioplatte kaum goutieren. Grinst da etwa Till Lindemann?

Kennen Sie das? Da sitzt man im Sinfoniekonzert, weil man Kontakt aufnehmen will und neugierig ist auf den Geist des Erhabenen; man ist sich der kulturellen Tragweite des Klassikprogramms bewusst und will es so gern genießen - und muss doch gähnen. Und schon sind wir bei "Hackney Diamonds", dem neuen Album der Rolling Stones, das die Band nun im...