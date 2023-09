Nein! Doch! Oohhh: In Chemnitz soll jetzt eine Art Konferenz zum Kosmos stattfinden

Der schon einmal abgesagte Festival-Mini-Ersatz findet nach Hin und Her nun am 20. September statt - ohne viel zu versprechen

Mit einer eintägigen "Kosmos-Konferenz" soll die Absage des gleichnamigen Chemnitzer Festivals in diesem Jahr nun doch kompensiert werden: Am 20. September will man "Input, Diskussion und Werkstatt" organisieren, wie es in einer gestern verbreiteten Pressemitteilung der stadteigenen Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft...